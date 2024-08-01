Прервала мощную серию побед: Ига Швьонтек вылетела с Олимпиады-2024 за шаг до финала

В четверг, 1 августа, состоялись матчи полуфинала Олимпиады-2024. В одном из них встретились Чжэн Циньвэнь и Ига Швьонтек.

Чжэн Циньвэнь – Ига Швьонтек 2:0 (6:2, 7:5)

Теннисные соревнования на Олимпиаде-2024 подходят к своей финальной точке. Первая ракетка мира Ига Швьонтек сенсационно проиграла китаянке в шаге от возможного золота, пишет 24 канал.

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Без шансов на победу Швьонтек

Первый сет полька абсолютно провалила. После того как счет был 2:2, она проиграла все последующие геймы, допустив значительно больше невынужденных ошибок, чем соперница (16 у Швьонтек против 6 у Циньвень).

Второй сет Швьонтек начала удачно, взяв 4 гейма подряд, однако китаянка смогла сделать бешеный камбэк и одержала победу и в этом сете. Количество невынужденных ошибок у Швьонтек стало только больше – 36 у польки и 13 у Циньвэнь.

Матч длился почти два часа. Первая ракетка мира покидает Олимпиаду-2024.

Напомним, что украинские теннисистки также завершили выступления на турнире. 31 июля Марта Костюк в ожесточенном матче четвертьфинала уступила Донне Векич в тайбрейке третьего сета.