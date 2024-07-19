Церемония открытия Олимпиады-2024 на грани срыва: в чем причина

Уже 26 июля начинаются летние Олимпийские игры в Париже. На этот день запланирована и официальная церемония открытия, но она может не состояться или же значительно потеряет в масштабе перформанса.

Это может произойти из-за позиции представителей профсоюза артистов. Они объявили организаторам предупреждение о забастовке.

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Артисты угрожают забастовкой

Перед началом Игр-2024 внутри Французского союза артистов (SFA) вспыхнул скандал из-за зарплат. В масштабной постановке спектакля на реке Сена должны принять участие около 3000 артистов и 400 танцоров.

Зрелище с участием спортсменов в сопровождении 600 тысяч зрителей должно завершиться парадом лодок, символизирующих страны-участницы. Однако скандал угрожает не только проведению этого масштабного шоу, но и ставит под угрозу отмену репетиций открытия Паралимпийских игр.

"Сейчас идут генеральные репетиции церемонии, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке шоу 26 июля 2024 года, а также последующие репетиции церемоний на открытие Паралимпийских игр.

Хотя лозунг "Делать лучше вместе" сегодня повсюду на улицах Парижа, мы отмечаем, что наши условия трудоустройства не обсуждались вместе и не к лучшему. Мы также выделили сомнительные практики, что говорят о неравенстве в обращении и отсутствие социального диалога во время подготовки к церемониям", – заявили в SFA.

. Французский союз артистов также утверждает, что он несколько раз проводил переговоры с Paname 24, компанией, которая участвовала в организации церемонии открытия, что выразило обеспокоенность по поводу "договорной практики".

Сообщается, что Оргкомитет Олимпиады-2024 отреагировал на такое заявление и участвует в регулярном диалоге с профсоюзом, чтобы решить проблему. Пока стороны не нашли консенсуса.