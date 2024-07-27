Зашкваров все больше: на церемонии открытия олимпийский флаг подняли вверх ногами – видео

В пятницу, 26 июля, состоялась долгожданная церемония открытия Олимпийских игр-2024. Тысячи спортсменов презентовали свои страны на торжественном мероприятии.

Французская столица принимает уже 33-е летние Олимпийские игры. В Париж съехались около 11 тысяч спортсменов со всего мира.

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Еще один ляп на церемонии открытия

Более трех часов на реке Сена продолжалась торжественная часть.

В конце церемонии подняли олимпийский флаг, однако и здесь не обошлось без ошибки. После того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпиаду-2024 открытой, флаг подняли вверх ногами, тремя кольцами вниз.

Поднятие олимпийского флага: смотрите видео

Отметим, что Олимпиада-2024 продлится до 11 августа.