На Олимпиаде-2024 спортсменку лишили медали, но вернули после апелляции: что произошло

В понедельник, 5 августа, состоялись соревнования десятого игрового дня на летних Олимпийских играх в Париже. В женском забеге на 5000 метров произошел скандал, который мог повлиять на распределение медалей.

Кенийка Фейт Кипьегон выиграла "серебро", однако сначала его отобрали. Все из-за создания препятствия для соперницы, которое судьям показалось проявлением неспортивного поведения.

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Что произошло во время забега

На последней тысяче метров в лидеры вышла Беатрис Чебет, которая в итоге, взяла золотые медали забега (14:28.56 минут). Второй к финишу пришла Фейт Кипьегон (14:29.60 минут), а тройку призеров замкнула нидерландка Сифан Хассан (14:30.61 минут).

Кенийки уже начали праздновать двойной подиум, но результаты соревнований изменили. Судьи сообщили, что Фейт будет отсутствовать на пьедестале из-за дисквалификации.

Ее лишили "серебра" Игр-2024 за толкотню с Гудаф Цегай на предпоследнем круге забега. Эфиопка, которая является мировой рекордсменкой на этой дистанции финишировала в итоге лишь восьмой.

За что хотели дисквалифицировать Кипьегон: смотрите видео

Кенийская сторона подала апелляцию, которая в конце концов была принята. Жюри Всемирного комитета легкой атлетики признали, что действия руками от кенийки не заслуживали дисквалификации.

Они решили изменить наказание для Фейт Кипьегон на желтую карточку до конца Олимпиады-2024, поэтому кенийская атлетка таки получит серебряную медаль в беге на 5000 метров, а итальянка Надя Баттоклетти потеряла "бронзу", которую ей присудили после первоначального решения о дисквалификации кенийки.