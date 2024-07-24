Историческая миссия: Усик признался, почему отправился на Олимпийские игры в Париж

Чемпион мира по боксу Александр Усик поехал на Олимпийские игры-2024. Знаменитый боксер будет отстаивать свой вид спорта в олимпийской программе соревнований.

Олимпиада-2024 может быть последней, в которые присутствует боксерский турнир. Один из самых интересных видов спорта может оказаться вне программы Игр-2028.

Читайте также Олимпийские игры-2024: все, что стоит знать о главных спортивных соревнованиях в Париже

Усик: Олимпийское "золото" – это вершина достижений спортсмена

Александр Усик анонсировал свое появление на Олимпийских играх. Чемпион мира приедет поддержать сборную Украины по боксу. Кроме того, знаменитый спортсмен своим авторитетом попытается сохранить бокс в олимпийской программе.

"Трудно смириться с тем, что эта Олимпиада может стать последней, на которой состоятся соревнования по боксу. Их потеря была бы разрушительной для нашего вида спорта, ведь именно в любительском боксе открываются новые таланты. Я считаю, что олимпийское "золото" – это вершина достижений для любого спортсмена.

Именно поэтому мы с моей командой Ready To Fight посвящаем свое время в Париже поиску путей помощи. Мы стремимся сохранить олимпийский бокс для будущих поколений, гарантируя, что он останется честным, прозрачным и по-настоящему олимпийским", – написал Усик.

Напомним, что Александр Усик стал олимпийским чемпионом Лондона-2012. На пути к финалу украинец победил россиянина Артура Бетербиева и болгарина Тервела Пулева. В решающем поединке Усик одолел итальянца Клементе Руссо.

Отметим, что на Олимпиаде в Париже сборная Украины будет представлена лишь тремя боксерами: Айдер Абдураимов (в весовой категории до 57 килограммов), Александр Хижняк (80 килограммов) и Дмитрий Ловчинский (92+ килограммов). Боксерский турнир в Париже состоится с 27 июля по 10 августа.