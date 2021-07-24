Олимпийские игры-2020: расписание финальных соревнований украинцев 25 июля
24 июля 2021 , 16:57Читати новину українською
Источник:24 канал
На летних Олимпийских играх в Токио 25 июля состоится второй соревновательный день. В воскресенье будет разыграно 18 комплектов наград, за которые поборются и украинцы.
Расписание финальных соревнований 2-го дня Олимпиады-2020
25 июля Украина будет бороться за медали в четырех видах спорта.
Примечательно Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио
Пулевая стрельба (3:00 – 10:30)
- Мужская винтовка, 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков).
- Женский пистолет, 10 м (Елена Костевич).
Скейтбординг (3:00 – 7:55)
- Мужчины, улица.
Плавание (4:30 – 6:20)
- Мужчины – 400 м в/с, 400 м комплекс.
- Женщины – 400 м комплекс, 4х100 в/с.
Велоспорт, шоссе женщины (7:00 – 11:35)
Стрельба из лука (7:45 – 11:25)
- Женские сборные (Украина).
Прыжки в воду (9:00 – 10:00)
- Синхрон, 3 м, женщины.
Тяжелая атлетика (9:50 – 12:00)
- Мужчины – 61 кг.
Дзюдо (11:00 – 13:40)
- Мужчины – 66 кг (Георгий Зантарая).
- Женщины – 52 кг.
Фехтование (12:00 – 16:25)
- Мужская шпага, инд (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин).
- Женская рапира, инд.
Тхэквондо (13:00 – 16:40)
- Мужчины – 68 кг.
- Женщины – 57 кг.
Тяжелая атлетика (13:50 – 16:00)
- Мужчины – 67 кг.