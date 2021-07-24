Олимпийские игры-2020: расписание финальных соревнований украинцев 25 июля

24 июля 2021 , 16:57
Читати новину українською

Источник:

24 канал

На летних Олимпийских играх в Токио 25 июля состоится второй соревновательный день. В воскресенье будет разыграно 18 комплектов наград, за которые поборются и украинцы.

Расписание финальных соревнований 2-го дня Олимпиады-2020

25 июля Украина будет бороться за медали в четырех видах спорта.

Примечательно Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио

Пулевая стрельба (3:00 – 10:30)

  • Мужская винтовка, 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков).
  • Женский пистолет, 10 м (Елена Костевич).

Скейтбординг (3:00 – 7:55)

  • Мужчины, улица.

Плавание (4:30 – 6:20)

  • Мужчины – 400 м в/с, 400 м комплекс.
  • Женщины – 400 м комплекс, 4х100 в/с.

Велоспорт, шоссе женщины (7:00 – 11:35)

Стрельба из лука (7:45 – 11:25)

  • Женские сборные (Украина).

Прыжки в воду (9:00 – 10:00)

  • Синхрон, 3 м, женщины.

Тяжелая атлетика (9:50 – 12:00)

  • Мужчины – 61 кг.

Дзюдо (11:00 – 13:40)

  • Мужчины – 66 кг (Георгий Зантарая).
  • Женщины – 52 кг.

Фехтование (12:00 – 16:25)

  • Мужская шпага, инд (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин).
  • Женская рапира, инд.

Тхэквондо (13:00 – 16:40)

  • Мужчины – 68 кг.
  • Женщины – 57 кг.

Тяжелая атлетика (13:50 – 16:00)

  • Мужчины – 67 кг.
Автор: Михайло Гема