"Мечтаю спеть на "Донбасс Арене": жена Ракицкого рассказала о песне, которую посвятила Шахтеру

Ольга Ракицкая порадовала фанатов "горняков" новым драйвовым треком "Оранжевое сердце". Певица вспомнила об идее написания песни и реакции болельщиков на нее.

Неделю назад, 28 ноября, Шахтер минимально обыграл бельгийский Антверпен в Лиге чемпионов (1:0). Этот триумф обеспечил команде проход в плей-офф одного из еврокубков.

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Перед игрой в Гамбурге болельщиков клуба порадовала жена Ярослава Ракицкого. Ольга презентовала песню собственного авторства "Помаранчеве серце", которую посвятила дончанам.

Певица долгое время не выпускала новые песни. Ольга рассказала о том, как возникла идея написать новый трек по возвращении из-за границы. Ее слова передает 24 канал.

Настоящее вдохновение у меня появилось после переезда в Украину. До этого почти год мы жили в Турции, но я мечтала вернуться в родную страну. И когда это произошло, я с новым творческим вдохновением снова начала писать песни. Одной из них и стало "Помаранчеве серце". Мой муж больше 10 лет выступает за Шахтер. Я отлично помню время, когда он только начинал свою игровую карьеру в первой команде. В один августовский день я села за пианино и написала слова. Отправила нашему украинскому композитору Оле Бажани и чуть позже вместе с ней доделали музыку. Алекс Бабченко выступил саундпродюсером. Это, пожалуй, моя первая работа, где я пропустила через себя не только слова и музыку, но и каждый звук в аранжировке.

– рассказала Ольга Ракицкая.

Видео клипа на песню "Помаранчеве серце":

Также девушка рассказала о реакции фанатов на песню. Она призналась, что первым саундтрек услышал ее муж Ярослав, оставшийся уязвленным от трека.

Муж сказал, что он поражен и что это – топ и лучшее из того, что он слышал в последнее время. Кстати, по инициативе Шахтера перед выходом клип посмотрела вся команда. Ребятам тоже понравилось. В Гамбурге я останавливалась в одном отеле с командой, многие игроки при встречах поздравляли меня с премьерой и благодарили за песню. Понравилось "Помаранчеве серце" и фанам Шахтера. Я очень благодарна всем, кто потом перепостил и прокомментировал в соцсетях анонс и видеоклип. Один из главных акцентов песни – что есть вещи, которые сочетают и согревают всех фанов дончан даже в трудные времена. Это наши оранжевые сердца. Мне писали многие, не связанные с футболом. Это люди, вынужденные покинуть Донецк еще в 2014 году. Они писали, что песня нашла отклик в их сердце и стала для них манифестом несокрушимости духа и своеобразным гимном донецкого края,

– говорит певица.

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В конце видеоклипа появилось фото стадиона "Донбасс Арена", который уже около десяти лет находится в российской оккупации в Донецке. Ольга рассказала, что ее главной мечтой является спеть "Оранжевое сердце" на родной арене Шахтера.



Донбасс Арена в клипе Ольги Ракицкой / скриншот с видео

К слову, летом в День защиты детей у Ольги Ракицкой вышла новая песня "Мир в семье". В ближайшее время исполнительница планирует перевыпустить песню "Город", которую переведет на украинский язык.

. Муж певицы Ярослав Ракицкий является воспитанником Шахтера, за который играл с 2006 по 2019 годы. Этой зимой центральный защитник вернулся в донецкий клуб и уже успел отличиться четырьмя голами и тремя ассистами в 26 матчах.