Призер Олимпиады-2020 Омельчук завоевал медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе

В столице Азербайджана Баку стартовал этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Первую медаль в копилку сборной Украины завоевал представитель Ровенской области Олег Омельчук.

В среду, 10 мая, на этапе Кубка мира по спортивной стрельбе прошел первый финал. В медальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров принял участие Олег Омельчук.

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Первая медаль Украины на Кубке мира в Баку

39-летний стрелок из Ровенщины стал серебряным призером соревнований с результатом 239,8 очка. Только 0,4 балла не хватило украинцу для завоевания "золота", которое досталось иранцу Саджаду Пурхоссейни Лафмеджани. Бронзовая медаль в активе Робина Вальтера из Германии.

Результат соревнований по стрельбе из пневматического пистолета (дистанция – 10 метров)

1. Саджад Пурхоссейни Лафмеджани (Иран) - 240.2 очка

2. Олег Омельчук (Украина) - 239.8

(Украина) - 239.8 3. Робин Вальтер (Германия) - 217.6

Для сборной Украины эта медаль стала первой в сезоне Кубка мира по стрельбе из пневматического пистолета на дистанцию 10 метров. А для Омельчука "серебро" в Баку стало седьмым на этапах Кубка мира.

К слову. В среду, 10 мая, состоится женский финал в стрельбе из пневматического пистолета. В соревновании примут участие украинки Елена Костевич и Юлия Коростылева.

Напомним, что Олег Омельчук в 2021 году вместе с Еленой Костевич стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Также украинский стрелок завоевал "серебро" на Европейских играх-2019.