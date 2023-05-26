Конкуренция для Маркевича: легенда Динамо, поигравшего в АПЛ, может возглавить Карпаты

Все больше слухов появляется вокруг нового главного тренера львовских Карпат. СМИ обнародовали информацию об отставке Андрея Тлумака и уже загадывают, кто будет тренировать "львов" дальше.

Пресса включалась в шорт-лист Карпат таких тренеров как Олег Дулуб, Остап Маркевич и Юрий Мороз. По словам журналиста Игоря Бурбаса, Львовскую команду может возглавить легенда футбола Мирон Маркевич, а его сын Остап будет ему помогать в работе во главе "львов". Хотя были слухи, что Маркевич-младший может тоже возглавить клуб.

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Приписывают всех, кого только можно

Теперь приписывают еще одного кандидата на этот пост. Вроде бы Олег Лужный может стать за руль Карпат. Руководство "львов" планирует солидно усилить команду, чтобы уже в сезоне 2023/2024 выйти в УПЛ.

В сезоне-2022/2023 у Карпат было все, чтобы повыситься в классе, но провал в финальных матчах сезона не позволил это сделать. Андрей Тлумак не выполнил поставленную задачу, поэтому покинул команду. Ожидается, что Тлумак останется в Карпатах, но в другой должности.

СМИ активно называют кандидатов. Но львовский клуб даже не сообщил об отставке Тлумака. Потому пока нет официального подтверждения, эта вся информация СМИ остается только слухами.

Пока "львам" остается сыграть лишь один матч до окончания сезона. 27 мая львовян ждет домашний матч против Оболони, которая уже гарантировала себе выход в УПЛ. Также с киевлянами повысилось в классе житомирское Полесье.

У Карпат остаются призрачные шансы на стыковые матчи, которые нереальны. Ведь львовяне идут на 5-м месте, уступая четвертому запорожскому Металлургу 3 очка. "Львам" нужно громить Оболонь и надеяться на разгром Металлурга от Нивы. А это что-то на грани фантастики.

Олег Лужный – львовский батяр