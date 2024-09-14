Сенсация в легкой атлетике: украинец Олег Дорощук взял серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги

Спортсмен из Кропивницкого имел все шансы оказаться за бортом решающих соревнований Бриллиантовой лиги. Впрочем, попадание в финал принесло Дорощуку награду.

В Брюсселе продолжается финальный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Ранее в женских прыжках в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко получили "золото" и "бронзу" соответственно, пишет 24 Канал.

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Неожиданное "серебро" для Украины

Теперь же Украина праздновала успех в тех же соревнованиях, но среди мужчин. Наш спортсмен Олег Дорощук имел седьмой рейтинг перед финалом, но смог таки туда попасть благодаря отказу двух спортсменов.

Украинец считался аутсайдером соревнований среди шести участников. Тем не менее, Олегу удалось показать свой максимум. Первым покинул соревнования вице-чемпион Олимпиады-2024 Шелби Макивен (2,17 метра).

А отметку 2,25 метра не смогли покорить Томас Кармой и Ромен Бекфорд. Дорощук же взял эту отметку с первой попытки и гарантировал себе медаль.

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Впрочем, украинец на этом не остановился и оставил позади себя еще и действующего чемпиона серии Ву Саньхока. Кореец запорол все попытки на 2,28 метра, тогда как Дорощук вместе с Джанмарко Танбери преодолели 2,31 метра.

Этот результат стал повторением лучшего достижения в карьере, те же 2,31 метра украинец покорил на Олимпиаде-2024. Тогда это дало ему лишь шестое место.

А вот в финале Бриллиантовой лиги Олег стал вторым. Высота 2,34 метра стала украинца неприступной, тогда как Джанмарко взял ее с третьей попытки.

Результаты финала Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту: