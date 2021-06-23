Окончание группового этапа и "группа смерти": где смотреть Евро-2020 – расписание матчей 23 июня

В среду, 23 июня, заключительными поединками в квартетах E и F финиширует групповой этап чемпионата Европы по футболу. Расписание поединков – смотрите на Спорт24.

Группа E. 19:00. Швеция – Польша. Санкт Петербург

В квартете Е также шансы продолжить борьбу имеют все команды. Швеция уже в плей-офф, но чтобы обеспечить себе лучшую позицию, необходимо не проиграть Польше. Трансляция матча на "Футбол 2".

К слову Избежит ли Испания позора на Евро-2020: прогноз на матч со Словакией

Группа E. 19:00. Словакия – Испания. Севилья

А вот трехкратные чемпионы Европы, команда Испании, рискуют завершить выступление после группового этапа. Чтобы избежать этого, подопечным Луиса Энрике необходимо не проиграть Словакии. Впрочем, в случае своей победы и невыигрыша Швеции в Польше "Красная фурия" вполне может даже выиграть квартет.

Посмотреть решающий матч можно на "Футбол 1".

Группа F. 22:00. Германия – Венгрия. Мюнхен

С особым интересом болельщики ожидают развязки в группе F, где на выход в плей-офф претендует даже команда Венгрии, которой отводилась роль записного аутсайдера. Впрочем, для этого подопечным Марко Росси необходимо обыгрывать мощную сборную Германии, но, как говорится, нет ничего невозможного.

Матч можно посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Группа F. 22:00. Португалия – Франция. Будапешт

В другом матче группы в очном противостоянии сойдутся Франция, которая обеспечила себе выход в 1/8 финала, и Португалия. Подопечные Дидье Дешам наверняка приложат максимум усилий, чтобы выиграть и занять первое место в группе. Мотивации у них достаточно – несмотря на то, что, как говорил классик, "это два совершенно разных турнира", "трехцветные" горят желанием отомстить пиренейцам за поражение в финале Евро-2016.

Трансляция поединка состоится сразу на двух каналах: "Футбол 1" и ТРК "Украина".