В оккупированном Херсоне умер легендарный футболист Шахтера Роговский

Умер бывший форвард Шахтера Владимир Роговский. Легендарному футболисту было 68 лет.

Уроженец Херсона умер в родном городе, который находится в блокаде российских оккупантов.

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Кто такой Владимир Роговский

Кстати, именно Роговский забил первый еврокубковый гол в истории донецкого Шахтера. Пострадало берлинское "Динамо" в розыгрыше Кубка УЕФА сезона 1976/1977. В той встрече Шахтер победил со счетом 3:0, и после ничьей 1:1 в ответном матче вышел во второй раунд турнира.

В общей сложности Роговский провел за Шахтер 179 матчей и забил 21 мяч. В составе "горняков" выигрывал Кубок СССР, дважды добывал серебряные и один раз бронзовые медали чемпионата.

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