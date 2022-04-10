В оккупированной Голой Пристани в Херсонской области состоялся турнир по мини-футболу

В оккупированном городе Голая Пристань на Херсонщине состоялся под лозунгом "Гола Пристань – это Украина". Местные пришли поддержать своих земляков.

"Гола Пристань – это Украина"

Футбольная площадка в Голой Пристани была украшена украинскими флагами. Чтобы поддержать своих земляков, пришло около 100 болельщиков.

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По словам местного жителя Юрия Зеленина, в турнире участвовало 3 команды игроков. Также болельщики собрали средства, которые пожертвуют нуждающимся.

Болельщики собрали 1756 грн, которые передадутся в Управление социальной защиты населения для приобретения продуктов питания многодетным семьям,

– сообщил житель.



Турнир состоялся под лозунгом "Гола Пристань – это Украина" / Фото из фейсбука Зеленина



Соревновались 3 команды / Фото из фейсбука Зеленина



Многие желающие пришли поддержать своих земляков / Фото из фейсбука Зеленина

Мужчина отметил, что местная больница работает, медики на месте. Также работает рынок и курсирует местный автобус, уверяет Юрий.

По его словам, российские военные находятся в санатории "Гопры". Мэр и ряд других местных жителей до сих пор находятся в плену российских оккупантов.