Почувствовала себя в шкуре фанатки: охранник звездного баскетболиста ударил по лицу Бритни Спирс

Виктор Вембаньяма попал в скандал. Все из-за секундного недоразумения, которое закончилось физической расправой.

Охранник Виктора Вембаньямы ударил по лицу Бритни Спирс. Все потому, что певица хотела сфотографироваться со своим "кумиром".

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Очередной травматический опыт

Бритни Спирс, уже не ведущая активной карьеры, наверное, стала менее узнаваемой в мире, поскольку именно поэтому она попала в скандал. Певица почувствовала себя в роли обычной фанатки, однако той, которая нагло желает добиться своего. Жертвой прихотей Бритни Спирс стал Виктор Вембаньяма, однако после действий певицы пострадал не звездный баскетболист, а сама "хищница".

Дело в том, что Бритни Спирс со своим мужем была в ресторане Catch в Лас-Вегасе. Внутри заведения певица увидела Вембаньяму, от которого фанатеет, поэтому подошла, чтобы сделать фотоснимок. Она уверенно подошла к Виктору, похлопав его сзади по плечу. Охраннику баскетболиста не понравился такой жест певицы, поэтому он решительно ударил ее тыльной стороной руки, из-за чего "фанатка" упала, а с нее взлетели очки.

После инцидента охранник подошел к Бритни Спирс и извинился, сказав: "Понимаете, каково это, когда вас окружают фанаты". Также он добавил, что когда ударял, не знал, кто она. Певица якобы приняла извинения, но вот ее служба безопасности после разговора с охранником все же обратилась в полицию. Вембаньяма в оправдание своего телохранителя отметил, что Бритни Спирс нагло его схватила за плечо, что и вызвало такую реакцию. Певица также в своих социальных сетях отреагировала на ситуацию.

Травматический опыт не является новым для меня. Однако я не была готова к тому, что со мной произошло вчера вечером. Этой историей очень стыдно делиться с миром, но она уже вышла в свет. Однако я считаю, что это важно и призываю людей относиться ко всем с уважением. В этом мире слишком часто происходит физическое насилие. Часто за закрытой дверью. Я еще не получила публичных извинений от игрока, службы безопасности или организации. Надеюсь, они будут. Я тоже не поддерживаю и не считаю, что это повод для шуток. Наблюдать за улыбкой и смехом игрока было жестоко. Мой рост 160 сантиметром, а его – 223. Я ценю огромное количество любви и поддержки, которую я получаю сейчас. Спасибо полиции Лас-Вегаса и детективам за поддержку,

– написала Бритни Спирс.

К тому же сообщается, что было возбуждено уголовное дело в отношении данного инцидента, и, вероятно, даже будет материал, чтобы передать прокурору, что еще не означает, что кого-нибудь привлекут к ответственности. Однако раньше все же гуляла информация, что уголовного дела все же не будет, поскольку охранник пытался защитить Вембаньяму, а не умышленно ударить Бритни, и что он ее просто оттолкнул, а ее рука уже сама якобы ударила ее лицо.