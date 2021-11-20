Оформили победу через три минуты: Шахтер дожал Рух в сложном матче в Киеве

Шахтер 20 ноября сыграл в Киеве против львовского Руха. "Горняки" вырвали победу на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Шахтер – Рух 2:0

Голы: Маркос Антонио, 85, Тете, 88

Шахтер подошел к этому матчу в статусе фаворита и одного из лидеров чемпионата Украины. Уже в начале встречи Мудрик показал технику, но его мастерство не привело к результативному действию. Сложно было игрокам Руха играть против технических "горняков".

Читайте также Львов неожиданно обыграл Зарю в матче с автоголом: видеообзор игры

В середине первого тайма Фернандо мог забить гол-шедевр. Нападающий после передачи от Додо пробил ударом "скорпиона", но и такой классный выстрел не привел к голу.

Уже на следующей минуте защитник Шахтера едва не забил в свои ворота, когда сбрасывал мяч головой на Трубина. Тотальным преимуществом в течение первой 45-минутки владели хозяева матча. Но воплотить его во взятие ворот не удалось.

На отдых команды ушли с нулевым счетом.

Доминирование "горняков"

После перерыва Шахтер не сбавил свои атаки на ворота Руха. "Горнякам" нельзя было терять очки в игре с львовянами.

Фернандо снова угрожал воротам Панькива, но цифры на табло после его удара не изменились.

В конце поединка Педриньо нанес совсем неточный удар из-за пределов штрафной Руха.

На 83-й минуте Соломон упустил лучший момент в матче. Игрок Шахтера красивым ударом с дальнего расстояния попал в штангу.

Победа через три минуты

Шахтер таки пробил плотную оборону Руха, дважды забив в ворота львовян. На 85-й минуте Маркос Антонио отличным ударом из-за пределов штрафной пробил в дальнюю девятку ворот гостей – 1:0.

А уже через три минуты "горняки" удвоили преимущество. Тете получил мяч после падения защитника Руха и пробил среди ног голкиперу Панькиву – 2:0.

Уже в компенсированное время к матчу Бондарь пробил головой – мяч пролетел над перекладиной.

Шахтер дожал Рух в Киеве – 2:0.

Подопечные Роберто Де Дзерби с 38 очками занимают второе место в таблице УПЛ. Только по дополнительным показателям их опережает Динамо, которое является лидером сезона.

Рух с 13 пунктами замыкает десятку.

Шахтер – Рух видеообзор матча