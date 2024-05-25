Украина официально подтвердила участие в Паралимпиаде-2024

Россиян и белорусов допустили к Паралимпиаде в статусе "нейтральных". Несмотря на это Украина примет участие в турнире.

Паралимпиада-2024 будет проходить с 28 августа по 8 сентября. Украинские спортсмены поедут в Париж на турнир.

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Украина подтвердила часть в Паралимпийских играх-2024

Ожидается участие 207 украинских паралимпийцев. Сейчас путевки в Париж имеют уже 113 параспортсменов.

Всего Комитет рассчитывает на участие 207 украинских паралимпийцев в Паралимпиаде-2024.

Украина будет представлена в 17 из 22 видов спорта, которые будут на нынешнем турнире. Комитет имеет 98 лицензий в 13 видах спорта.

По словам президента Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерия Сушкевича, процесс получения лицензий еще продолжается, и сейчас Украина борется за лицензии еще в четырех видах спорта. Борьба за них продлится до середины июля.

Стоит отметить, что спортсменам из России и Беларуси разрешили соревноваться в «нейтральном» статусе только в индивидуальных видах соревнований.