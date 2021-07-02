Один из лидеров сборной Украины официально покинул Барселону
2 июля 2021 , 21:13Читати новину українською
Источник:БК Гран-Канария
Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой покинул Барселону и перешел в Гран-Канария. Контракт рассчитан на 1 сезон.
Гран-Канария представит Испанию в Еврокубке.
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Карьера Пустового
- Украинец провел три сезона за Барселону, сыграв в общей сложности 80 матчей в испанских турнирах и Евролиге. В сезоне ACB-20/21 он набирал в среднем 7,8 очка и 3,2 подбора, проводя по 14,5 минуты за игру.
- До Барсы Пустовой играл за Обрадойро и Химик. В 2015 году он выиграл чемпионат Украины, а в этом сезоне стал чемпионом испанской лиги.