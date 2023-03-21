Оккупанты обстреляли школу игрока сборной Украины в Херсоне: реакция футболиста

Александр Караваев рассказал, что одна из недавних атак на Херсон разрушила его учебное заведение. Недалеко от него живут и родители игрока Динамо.

В ноябре прошлого года ВСУ освободили Херсон от российских захватчиков. Областной центр был под оккупацией агрессора более восьми месяцев с начала полномасштабного вторжения.

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Все это время в городе находились родители игрока Динамо и сборной Украины Александра Караваева. После освобождения города оккупанты продолжают его обстреливать и уничтожать гражданскую инфраструктуру. Об одном из таких случаев рассказал сам футболист.

Постоянно идут обстрелы. В мою школу попали неделю назад. Я фото увидел в Интернете, увидел свой класс. В переднюю часть школы снаряд прилетел. А от моей школы дом метрах в 50-ти, не больше. Стреляют и стреляют, туда попадет – туда и попадет. Поэтому я, конечно, переживаю. Но родители не хотят уезжать оттуда. Они помогают тем, кто не может помочь себе. Они уже привыкли к этой ситуации. Хотят быть дома,

– рассказал Караваев.

Ранее отец футболиста рассказал о своих эмоции от освобождения Херсона. Александр Васильевич вспомнил об ужасах жизни в оккупации и забросил камень в город журналистов.

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Отметим, что на прошлой неделе россияне атаковали медицинское учреждение в Херсоне. Беспилотник прилетел во двор заведения, обошлось без жертв.