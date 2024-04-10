Реалии жизни в Харькове: во время футбольного матча произошел обстрел россиянами – жуткое видео

После начала полномасштабного вторжения российские военные систематически обстреливают украинские населенные пункты. Одним из городов, куда прилетает больше всего, безусловно является город-герой Харьков.

Несмотря на это, город продолжает свою жизнь. Исключением не является и спортивная деятельность, которую ведут не только профессионалы, но и любители, пишет 24 Канал.

Читайте также В результате атаки "Шахедами" пострадала тренировочная база клуба УПЛ: фото разрушений

Очередной российский террор Харькова

Однако очень часто это подвергает спортсменов опасности. Один из таких случаев на видео зафиксировал оператор поединка на турнире "Город-герой-6", который проводится в Центральном парке.

Этот момент распространил в своих соцсетях футболист сборной Украины Руслан Малиновский. Тем самым, он в очередной раз напомнил своим сторонникам, что война в его стране продолжается.

На нем футболисты-любители проводили матч, однако услышали звук ракеты и взрыв поблизости. Через мгновение они увидели еще одну ракету, после чего игроки упали на газон, чтобы не получить осколочные ранения.

Смотрите видео с обстрелом Харькова во время футбольного матча

К счастью, никто из участников игры не пострадал, после чего харьковчане в очередной раз продемонстрировали, что они несокрушимы и продолжили поединок.