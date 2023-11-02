Ворскла разгромила Оболонь и стала полуфиналистом Кубка Украины: видеообзор
В поединке Оболонь – Ворскла определился последний участник полуфинала Кубка Украины. "Пивовары" ничего не смогли противопоставить команде Виктора Скрипника.
Оболонь – Ворскла 0:3
Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69
В четверг, 2 ноября, в Киеве прошел четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором встречались Оболонь и Ворскла. Команды впервые играли в текущем сезоне, пишет 24 Канал.
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В предыдущем раунде "ворскляне" со счетом 3:0 обыграли Металлист 1925. Поединок против "пивоваров" стал калькой матча с харьковчанами.
В первом тайме в составе Ворсклы голами отличились Степанюк и Кане. А финальную точку на 69-й минуте поставил Бацула.
Благодаря этой победе команда Скрипника стала четвертым полуфиналистом Кубка Украины. Ранее к этой стадии квалифицировались Шахтер, Черноморец и Полесье.
Напомним, что полуфинальные матчи пройдут уже в следующем году. Базовая дата – 3 апреля. Финал Кубка Украины намечен на 15 мая.
Видеообзор матча Оболонь – Ворскла