Арбитр не забил гол за Бобка: Оболонь удивительно обвинила Карпаты в нечестном судействе

Первая лига Украины дарит нам более драматические матчи, чем украинский болельщик увидит в УПЛ. Примером такого поединка может стать недавняя встреча Оболони и Карпат.

Первая часть встречи прошла без голов – 0:0. Во втором тайме Хобленко ударом головой вывел Карпаты вперед 0:1. Еще через восемь минут Мороз получил вторую желтую карточку и оставил Оболонь в меньшинстве. Это значительно усложнило задачу киевлянам, которые нужно было отыгрываться в счете.

Вот так При одном условии снова станет "львом": Кравец покинет Ворсклу ради родного клуба

Невероятно филигранный штрафной от Бобка

Однако им это удалось сделать в конце основного времени, обошлось не без ошибки Карпаты в игре в обороне. Фатеев засунул мяч в ворота львовян. Счет стал равным 1:1.

Команды обыграли 11 минут компенсированного времени, на последних секундах которого "львы" заработали право на перспективный штрафной. Стандарт взялся выполнять Бобко и не прогадал. Иван красивым ударом положил мяч в девятку ворот Федоровского – 1:2. Радости Карпат не было предела. Судья сразу после празднования дал финальный свисток, зафиксировав волевую победу львовского клуба 1:2.

Обвинения со стороны Оболони

После поединка команда соперника Оболони выступила с обвинениями в сторону Карпат. Претензии были по поводу нечестного судейства.

Президент Оболони Александр Слободян отметил, что арбитр матча прибавил 7 минут к основному времени поединка, но команды сыграли целых 11 минут.

А после изъятия владелец киевского коллектива вообще позволил себе крикнуть в сторону главного тренера Карпат Андрея Тлумака, что вроде бы "львы" приехали на выездной поединок со "своими судьями".

Со своими обвинениями также выступил защитник Дмитрий Фатеев, забивший в ворота Александра Ильющенкова.

Не очень хочется комментировать действия арбитра, потому что все знают, как судят Карпаты, Полесье и ЛНЗ. Это не секрет. Что здесь рассказывать? Пусть посмотрят игры: фолы, которые им ставят, дающие карточки, ставящие пенальти. Пусть там разбираются сами, пусть там VAR покупают и все остальное,

– подчеркнул Фатеев.

Отметим, что Оболонь после 10 матчей возглавляет турнирную таблицу Первой лиги Украины, имея в своем активе 21 балла. Что на два очка больше, чем у другого Полесья. Карпаты после победы поднялись на 3 место, набрав уже 16 пунктов. "Львы" опережают четвертое ЛНЗ на один балл.

Но следует уточнить, что Полесье и ЛНС проводят свой матч 1 мая. По состоянию на второй тайм счет равен 1:1.

Видео смотр матча Оболонь – Карпаты