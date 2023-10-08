Два удаления и гол игрока "молодежки": Оболонь в большинстве победила Металлист 1925 – видео

Поединок в Киеве между Оболонью и Металлистом 1925 открывал воскресную программу 10-го тура УПЛ. Победу хозяевам поля принес гол Игоря Краснопира.

Оболонь – Металлист 1925 1:0

Гол: Краснопир, 33

Удаление: Курило, 60

В новом сезоне команда Валерия Иващенко еще не одерживала победу в домашнем матче. В матче против харьковского Металлиста 1925 "пивовары" собирались исправить неприятную статистику, пишет 24 Канал.

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Матч-катастрофа для Металлиста 1925

Хозяева поля открыли счет в середине второго тайма. Защитник Оболони Дубко вывел на свидание с голкипером форварда Игоря Краснопира. Нападающий молодежной сборной Украины не стал сближаться с голкипером Металлиста 1925 и пробил в дальний угол.

После проверки ВАР арбитр подтвердил взятие ворот. 1:0 – хозяева повели в счете. В начале второго тайма вторую желтую карточку получил Курило, который отмахнулся и попал в лицо сопернику.

За 10 минут до конца встречи прямую красную карточку получил вратарь Металлиста 1925 Мозиль, грубо сыгравший против форварда Оболони Таранухи. Тренеры харьковчан использовали все замены, поэтому в ворота стал защитник Червак.

До завершения матча гости пытались отыграться, но защита "пивоваров" отыграла надежно. В итоге Оболонь одержала первую домашнюю победу, а харьковчане потерпели второе поражение подряд.

После 10 сыгранных матчей команда Иващенко набрала 12 баллов и замыкает десятку в таблице УПЛ.

У Металлиста 1925 на счету 11 очков и 11-я ступенька.

Видеообзор матча Оболонь – Металлист 1925