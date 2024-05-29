Оболонь заМорозила Левый Берег: "пивовары" обыграли команду Первой лиги в плей-офф

Команда Валерия Иващенко создала небольшой гандикап перед ответным матчем. Победный гол за "пивоваров" забил Тарас Мороз.

Оболонь – Левый Берег 1:0

Гол: Мороз, 53

В среду, 29 мая, состоялся первый поединок плей-офф за место в УПЛ между Оболонью и Левым Берегом. Бронзовый призер Первой лиги противостоял 14-й команде Премьер-лиги, пишет 24 Канал.

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Как сыграли Оболонь и Левый Берег

Принципиальности поединку добавлял тот факт, что обе команды представляют столицу Украины. Поэтому в дерби было достаточно много борьбы.

На 20-й минуте встречи представитель Первой лиги имел прекрасную возможность открыть счет. После розыгрыша углового опасно пробивал капитан Левого Берега Андрей Спиваков. Опытный голкипер Оболони Александр Рыбка чудом среагировал на удар, продемонстрировав свое мастерство.

В начале второго тайма хозяева поля сменили нули на табло. "Пивовары" как по нотам разыграли угловой на 53-й минуте. Тарас Мороз оказался на ударной позиции и точно пробил по воротам Механива.

Получив преимущество в счете команда Иващенко имела несколько возможностей развить успех. Однако финальный свисток зафиксировал минимальную победу Оболони – 1:0.

Видеообзор матча Оболонь – Левый Берег

Ответный матч противостояния Левый Берег – Оболонь состоится в воскресенье, 2 июня. Игра начнется в 16:00.