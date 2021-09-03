Обидчица украинок: Кербер выбила Калинину с US Open

Ангелина Калинина завершила свои выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате США. Украинская теннисистка во втором круге проиграла Анджелик Кербер.

Анджелик Кербер (Германия) – Ангелина Калинина (Украина) 2:0 (6:3, 6:2)

Только 1 час 7 минут понадобилось немки для того, чтобы остановить Калинину на US Open. Анджелик Кербер в двух сетах переиграла Ангелину.

Интересно Свитолина прокомментировала выход в третий круг US Open: впереди встреча с россиянкой

Начало матча было просто провальным для украинки. Немецкая теннисистка легко взяла четыре гейма подряд. Калинина размочила счет только в пятом гейме, взяв подачу соперницы – 4:1. Однако этого было мало для победы в первой партии. Кербер под ноль взяла девятый гейм и поставила точку в первом сете – 6:3. Украинка смогла защитить только одну свою подачу.

Во втором сете украинка тоже не смогла дать достойный бой немке. Калинина взяла только два гейма, а партия проходила по сценарию первой. В итоге – 6:2.

Анджелик Кербер выбила Ангелину Калинину с Открытого чемпионата США. Немка второй раз подряд стала обидчицей украинок. До этого теннисистка остановила Даяну Ястремскую.

Кербер – Калинина: видеообзор