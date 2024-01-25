Обидчица Ястремской в восторге от скандальной белоруски

Даяна Ястремская завершила выступления на Australian Open-2024. В полуфинале она уступила китаянке Цинь Вэнь Чжэн.

В финале Australian Open-2024 Цинь Вэнь Чжэн сыграет против "нейтральной" теннисистки из Беларуси Арины Соболенко. На пресс-конференции после матча она поделилась мыслями относительно своей соперницы, пишет 24 Канал.

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Что китаянка думает о будущей сопернице из Беларуси

В частности китаянка заявила, что считает Соболенко совершенной.

"Я уверена, что финал будет по-настоящему конкурентным, потому что я думаю, что Соболенко, я бы сказала, одна из самых сильных хиттеров сейчас в туре. У нее сильнейшая подача, сильнейший удар с правой стороны и великолепный удар слева. Она действительно совершенная игрок", – сказала Чжэн.

Заявление китаянки по Соболенко: смотрите видео

Что известно о скандальной белоруске

, что на турнире в Мельбурне Ястремская впервые в карьере вышла в полуфинал теннисного мэйджора. В 1/2 финала украинка встретилась с китаянкой Цинь Вэнь Чжэн, которая также дебютировала на этом этапе на турнирах Грэндслем. Это была первая очная встреча в карьере теннисисток.

Ранее на вопрос об отношении к войне белорусская теннисистка отвечала уклончиво, заявляя, что она поддерживает мир.

Однако 6 июня Соболенко впервые прямо осудила войну и Александра Лукашенко. Это произошло на пресс-конференции после четвертьфинального поединка против украинки Элины Свитолиной.