Новичок УПЛ может пополниться бывшим капитаном Карпат

Центральный полузащитник Дмитрий Клец вернется в УПЛ. Футболист может усилить Верес.

Усиливаются перед УПЛ

За два тура до завершения чемпионата в Первой лиге Верес гарантировал себе повышение в классе. Ровняне со следующего сезона будут выступать в УПЛ. Команда уже активно ищет усиления и переподписывает контракты с игроками.

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Ровненький клуб попытается усилить центральное звено команды опытным Дмитрием Клецом. 31 мая футболист официально покинул азербайджанский Сабах, за который сыграл лишь 6 поединков, в которых не запомнился результативными действиями.

Клец присоединился к Сабаху в феврале 2021 года. Но руководство команды решило не продлевать контракт с Дмитрием после завершения сделки, которая всплыла в конце сезона. Ранее бывший лидер Карпат выступал за другой азербайджанский клуб – Кешля. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, поэтому достанется клубу бесплатно.

Стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

Верес уже продлил соглашение с Геннадием Пасичем. Новый контракт сторон рассчитан на 2 года – до лета 2023 года. Подопечным Юрия Вирта осталось провести в Первой лиге два матча – Авангарда и Горняка-Спорт. Клуб стал одной из трех команд, которая выйдет в УПЛ. Еще одним счастливчиком стал одесский Черноморец. За третью путевку в УПЛ аж три команды – Металлист 1925, Николаев и Агробизнес.