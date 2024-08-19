Новак Джокович побил рекорд легендарного Рафаэля Надаля

Сербский теннисист Новак Джокович установил новое историческое достижение. Он сумел побить рекорд испанца Рафаэля Надаля.

На Олимпийских играх-2024 Новак Джокович получил золотую медаль, что стало его первой победой на Олимпиаде в карьере. Благодаря своим достижениям серб уже долгое время присутствует в топ-2 рейтинга АТР, пишет 24 канал.

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Новый рекорд Джоковича

Сербский теннисист уже 597-ю неделю находится в топ-2 рейтинга АТР. Ранее лидером по этому показателю был испанский теннисист Рафаэль Надаль.

На счету Джоковича также рекорд по пребыванию на первой строчке мирового рейтинга – 428 недель.

Отметим, что Новак Джокович стал пятым теннисистом в истории, которому удавалось собрать "золотой шлем" за карьеру, а именно выиграть все турниры Grand Slam и Олимпиаду.

Ранее это делали Андре Агасси и Рафаэль Надаль у мужчин, а также Штеффи Граф и Серена Уильямс у женщин.