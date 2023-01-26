МЮ разгромил Ноттингем в полуфинале Кубка лиги на глазах у легендарного Фергюсона

В среду 25 января Манчестер Юнайтед сыграл на выезде против Ноттингема Фореста в рамках первого матча Кубка английской лиги. "Красные дьяволы" уже одной ногой в финале турнира.

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Рашфорд, 6, Веггорст, 45, Фернандеш, 89

Уже на старте матча Рашфорд создал настоящий шедевр. Маркус вместе с мячом пробежал пол поля, на путь в штрафную пробросил среди двух игроков Ноттингема и пробил в ближний угол. Голкипер не справился с ударом в упор. Вот так МЮ уже на 6-й минуте повело в счете 0:1. 24 канал.

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Хозяева ответили на это взятие ворот голом. Сурридж легко вышел победителем из дуэли против де Хеа. Футболист принялся праздновать гол, но радость была преждевременной. Судья отменил взятие ворот от "лесорубов", ведь Сурридж в момент передачи мяча на него находился в минимальном офсайде. VAR не позволил сделать счет равным, поэтому МЮ продолжал лидировать в матче.

Скарпа классно поймал падающий ему на ногу мяч, но с лета мощно пробил в рамку ворот "красных дьяволов". Де Хеа в красивом прыжке парировал удар из-за пределов штрафной.

Гости ответили ударом из-за пределов штрафной от духов Сантуса. С ударом справился голкипер Ноттингема, но на добивании первым сыграл Веггорст, удвоивший преимущество МЮ на табло и забивший в раздевалку.

Бывший наставник МЮ Сэр Алекс Фергюсон, наблюдавший за кубковым матчем с трибун, мог быть доволен.

Полное преимущество МЮ

Во втором тайме Эриксен удар на технику попал в каркас ворот Ноттингема.

На последней минуте основного времени матча МЮ увеличил свое преимущество до разгромного 0:3. Защитник Ноттингема лежа пытался выбить мяч из собственного штрафного, но не сумел. Его перехватили футболисты МЮ, отдали под удар Фернандешу, который из-за пределов штрафной вколотил мяч в сетку ворот "лесорубов".

МЮ без шансов громит Ноттингем в первом полуфинале Кубка английской лиги. Ответный матч между этими командами состоится уже 1 февраля. "Красные дьяволы" еще до этой встречи одной ногой уже в финале кубкового турнира.