Безумный холод: как норвежские биатлонистки провели первую тренировку в Пекине

Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине в пятницу, 4 февраля. Большинство спортсменов уже прибыли в Китай.

Экгофф: Чувствуется как минус 29

Норвежские биатлонистки Тириль Экгофф и Марте Олсбю Ройселанд провели первую тренировку в Пекине на олимпийской трассе. Спортсменки опробовали стадион, несмотря на 19-градусный мороз.

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Мы готовились к худшему, но все равно очень холодно. Я замечаю, как напрягаются мышцы лица, когда я говорю. Сомневаюсь, что температура именно такая, как показывает термометр,

– сказала Ройселанд.

А вот Экгофф отметила, что температура воздуха ей кажется гораздо холоднее.

"Холодно! Когда покидаешь стадион и поднимаешься на подъем, все нормально. Но когда спускаешься, снова встречный ветер и ужасный мороз. Как это ощущается? Думаю, как минус 29", – отметила норвежка.

Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Медали в биатлоне разыграют уже 5 февраля.