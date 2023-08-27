Горячая месть за Лигу чемпионов: Ливерпуль в меньшинстве вырвал победу над Ньюкаслом – видео

Команда Юргена Клоппа смогла создать камбэк в меньшинстве. Героем встречи на "Сент-Джеймс Парк" стал вышедший на замену Дарвин Нуньес.

Ньюкасл – Ливерпуль 1:2

Голы: Гордон, 25 – Нуньес, 81, 90+3.

В чемпионате Англии подошел к завершению третий тур АПЛ 2023-2024. Центральная встреча уикенда была вынесена на вечер воскресенья, Ньюкасл принимал Ливерпуль, пишет 24 канал.

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В прошлом сезоне "сороки" неожиданно запрыгнули в топ-четверку и вернулись в Лигу чемпионов. Команда Эдди Хау не пустила туда именно Ливерпуль, хотя команда Клоппа большинство турнира не претендовала на высокие места вообще.

В этот раз хозяев считали небольшими фаворитами и первый тайм подтверждал это расписание сил. На 25-й минуте Гордон открыл счет, воспользовавшись детской потерей мяча от Александера-Арнольда.

А ближе к перерыву мерсисайдцы остались в меньшинстве из-за изъятия капитана. Вирджил ван Дейк не по правилам сорвал выход Исаака один на один и досрочно покинул поле.

Нелогичный камбэк

Во втором тайме Ньюкасл продолжил контролировать игру, но выход Дарвина Нуньес перевернул результат в пользу Ливерпуля. Уже через четыре минуты после выхода уругваец обокрал на ровном месте Ботмана и точно пробил метров с 13-ти.

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А на третьей компенсированной минуте Дарвин внезапно вырвал победу для Ливерпуля. Салах запустил уругвайца в выход один на один и тот снова не промахнулся.

Виктория позволила мерсисайдцу догнать в топ-5 трио лондонских клибов – Вест Хэм, Арсенал и Тоттенхэм. Лидирует Манчестер Сити, действующий чемпион пока баллов не терял.

Видеообзор матча Ньюкасл – Ливерпуль