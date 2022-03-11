Nike может отказаться от сотрудничества с Челси: клуб потеряет немалую сумму

Nike является техническим спонсором Челси. Компания подписала соглашение с лондонским клубом на 15 лет.

Игнорирование Челси

В 2016 году Челси и Nike подписали 15-летнее соглашение о сотрудничестве в 900 миллионов фунтов. Однако контракт может быть расторгнут в ближайшее время.

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СМИ сообщают, что технический спонсор Челси думает об отказе от сотрудничества с ним. Если Nike разорвет сделку, то клуб потеряет 540 миллионов фунтов.

Правительство Великобритании 10 марта ввело санкции против Романа Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в частности футбольный клуб.

Спонсоры лондонской команды постепенно отказываются от сотрудничества с аристократами.

Телекоммуникационная компания Three – приостановила сотрудничество с Челси. Hyundai, сделка с которым приносит лондонцам 10 миллионов фунтов в год, оценивает дальнейшие отношения с клубом.

Также Челси запретили продлевать контракты, проводить трансферы и продавать билеты на матчи.

Ранее российский миллиардер Роман Абрамович заявил, что собирается продавать Челси. Он отметил, что соответствующее решение было принято с мнением о клубе.

Бизнесмен также сообщил, что доход от продаж он передаст в специально созданный благотворительный фонд "всех жертв войны в Украине".

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