Нидерланды – Украина: онлайн-трансляция матчи отбора на чемпионат мира по баскетболу 2023

Сборная Украины по баскетболу в пятницу, 11 ноября, сыграет матч против Нидерландов в отборе на чемпионате мира 2023 года. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Матч Нидерланды – Украина состоится в городе Алмире на арене, вмещающей 3 тысячи болельщиков. Сборной Украины в этом матче нужно только побеждать.

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Это будет первый матч для команды после выступления на Евробаскет-2022. Однако из тех игроков, которые выступили на чемпионате Европы, сейчас в составе только пятеро баскетболистов. Не удалось пригласить Алексея Лёня и Святослава Михайлюка, у которых продолжается сезон в НБА. Из-за этого вне заявки оказался и Дмитрий Скапинцев, который тоже выступает в США.

Из-за травмы матчи в ноябре пропустят Иссуф Санон, Виталий Зотов и Александр Ковляр. А Богдан Близнюк и Артем Пустовой попросили не вызвать их.

Зато в команду вернулись Вячеслав Кравцов и Александр Липовой.

Заявка сборной Украины на матч против Нидерландов

Защитники: Илья Сидоров, Денис Лукашов (оба – Прометей), Илья Тиртышник (Будивельник)

Форварды: Вячеслав Бобров, Павел Крутоус (оба – Будивельник), Иван Ткаченко, Александр Липовый (оба – Прометей), Андрей Войналович (Тарту, Эстония), Сергей Павлов (Пярну, Эстония), Артем Ковалев (Пьено Жвайгждес, Литва).

Центровые: Вячеслав Кравцов (Менорка, Испания), Владимир Герун (Бетис, Испания)

Украине нужно побеждать Нидерланды, чтобы сохранить шанс попасть на чемпионат мира. На турнир выйдут три лучшие команды из группы. Украина пока занимает пятое место, имея только одну победу. Поэтому в оставшихся четырех матчах "сине-желтым" нужно только побеждать и надеяться на то, что их соперники будут терять очки.

14 ноября сборная Украины примет Исландию. Однако этот матч состоится в Риге. Еще два матча сборная Украины проведет в феврале 2023 года против Италии и Нидерландов.

Онлайн-трансляция матча Нидерланды – Украина