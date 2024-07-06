Нидерланды – Турция: видео голов матча 1/4 финала Евро-2024: видео голов
6 июля 2024, 22:54Читати новину українською
Четвертьфинальный поединок между сборными Нидерландов и Турции закрывал программу игрового дня. Соперники должны определить обладателя последней путевки в полуфинал.
Поединок 1/4 финала Нидерланды – Турция проходит на Олимпийском стадионе Берлина. Стартовый свисток прозвучал в 22:00, пишет 24 Канал.
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На 35-й минуте встречи Турция неожиданно вышла вперед. Центральный защитник "лунных звезд" Самет Акайдин головой замкнул навесную передачу Арда Гюллера.
Видео гола Акайдина