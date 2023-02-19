Уже шесть стран: Нидерланды объявили бойкот чемпионата мира по боксу из-за легитимизации России

Очередная федерация отказалась от участия в турнирах под эгидой IBA. Благодаря российскому главе федерации в организации разрешили флаг и гимн РФ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт постепенно изолируется от представителей страны-террористки. Россиянам либо запрещают участвовать в соревнованиях, либо вынуждают выступать под нейтральным флагом.

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Впрочем, против этого течения идет Международная федерация бокса (IBA). В этой организации решили, что разрешить представителям РФ выступать под флагом окупантов и слушать их гимн в случае победы – это нормально даже несмотря на геноцид украинцев.

Благо, в цивилизованном мире остаются неравнодушные представители бокса. Несколько стран объявили бойкот чемпионата мира, который должен пройти в этом году. К ним присоединилась Федерация бокса Нидерландов.

"Совет федерации бокса Нидерландов единогласно проголосовал не посылать делегации на соревнования под эгидой IBA, нарушающие санкции МОК. Были выдвинуты жесткие условия для того, чтобы спортсмены из России и Беларуси потенциально могли участвовать в спортивных мероприятиях под нейтральным статусом. Вопреки санкциям и рекомендациям. Совет директоров IBA принял решение о том, что команды России и Белоруссии смогут выступать под своими флагами.

На последнем конгрессе IBA президент Умар Кремлев подтвердил, что IBA использует средства "Газпрома" для организации своих мер. Впервые в истории МОК решил не включать бокс в предварительную программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года. IBA не выполнила рекомендации МОК. Мы призываем руководство IBA воздерживаться от агрессивных попыток заставить молчать, подавить и преследовать федерации бокса и их членов, которые пытаются обеспечить соблюдение олимпийской хартии и Конституции IBA.

– говорится в заявлении федерации.

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Напомним, что президентом Международной федерации бокса является россиянин Умар Кремлев. Ранее о бойкоте соревнований IBA объявили федерации бокса США, Канады, Чехии, Швеции и Великобритании.

Напомним, что женский и мужик чемпионаты мира по боксу пройдут весной. Женский пройдет с 15 по 26 марта в Нью-Дели, а мужской – с 1 по 14 мая в Ташкенте.