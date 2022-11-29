Хавбек Барселоны поразил ворота Катара с одного метра: видео второго гола Нидерландов

Фрэнки Де Йонг оказался первым на мяче после того, как Баршам отразил удар Депая. Для полузащитника это всего лишь второй гол за сборную.

В последнем туре ЧМ-2022 в группе А встретились Нидерланды и Катар, пишет 24 канал. Страна-хозяйка Мундиаля уже упустила шансы на проход в плей-офф.

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Голландцам же для прохода дальше нужно как минимум не проиграть "бордовым", а победа давала бы "оранжевым" первое место. Подопечные ван Гаала с первых минут взялись за дело и забили в середине первого тайма усилиями Гакпо.

Удвоить преимущество "оранжевому" смогли сразу после перерыва. После навеса с фланга защитники дали в упор пробить Депаю. Мяч отразил катарский вратарь, однако первым на добивании оказался Фрэнки Де Йонг.

Видео гола Де Йонга:

Для 25-летнего хавбека Барселоны это всего лишь второй гол за сборную Нидерландов в 48 матчах. Ранее в матче ЧМ-2022 против Сенегала Фрэнки записал на свой счет ассист, когда Гакпо открывал счет.