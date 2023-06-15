Раздавили апельсин: Хорватия красиво бьет Нидерланды и выходит в финал Лиги наций – видео
Нидерланды уступили Хорватии в полуфинале турнира. Подопечные Кумана спаслись в основное время, но бронзовый призер ЧМ-2022 добил их в овертайме.
Нидерланды – Хорватия 2:4
Голы: Мален, 34, Ланг, 90+6 – Крамарич, 55 (пен), Пашалич, 72, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен).
В Лиге наций 2022-2023 стартовал "финал четырех". До решающей стадии прошли Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия, пишет 24 канал.
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Первые двое и сыграли в первом полуфинале. Команда Рональда Кумана выглядела фаворитом, ведь финальный плей-офф производился именно в их стране.
Впрочем, Хорватия в последние годы показывает стабильный футбол и даже завоевала бронзу последнего ЧМ. Матч подтвердил равное расписание сил, ведь до перерыва не было явного преимущества одной из сборных.
Мощная игра хорватов
На двоих в первом тайме команды нанесли лишь один удар, но оказался результативным. Голландцы красиво в пас прошли насыщенную оборону хорватов и наконец Мален поразил нижний угол ворот Ливаковича.
Похоже, после перерыва подопечные Кумана решили сыграть на содержание и прогорели на этом. На 55-й минуте гости сравняли счет с пенальти. Гакпо завалил Модрича в собственной площадке и приговор четко выполнил Крамарич.
А в середине второго тайма "шашечные" вышли вперед. Иванушецу дали прострелить в центр, где Пашалич освободился от опеки Аке и взлету добил мяч в ворота голландцев.
Удивительное спасение Нидерландов
Куман сразу же начал делать изменения. запустив Вейналдума, Бергвейна и Ланга. Хорваты долго отбивались от нашествия, но уже на последней компенсированной минуте не уследили за Лангом. После отскока от Эрлича нападающий ПСВ точно пробил по воротам.
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Этот гол перевел поединок в овертаймы. Но там довольно быстро вперед вышли подопечные Далича. В перерыве на поле зашел Бруно Петкович и уже через семь минут точно пробил с дальней дистанции в ближний нижний угол.
Шанс на первый трофей
Кипер Нидерландов Бейло явно спал момент удара. "Оранжевые" пытались восстановить паритет, но сил уже не хватало. Хорватия была ближе к увеличению счета и в конце концов добилась этого.
Маласия опрометчиво сбил в собственной площадке Петковича и на этот раз с отметки точно пробил Модрич. Таким образом, Хорватия выходит в финал и имеет прекрасные шансы завоевать первый в своей истории трофей.
Раньше "шашечные" брали одну серебряную и две бронзовые медали. Теперь же в финале подопечные Далича будут играть против Испании или Италии. Нидерландцам осталось сыграть в матче за третье место.
Видеообзор матча Нидерланды – Хорватия: