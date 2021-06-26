Сможет ли Чехия создать сенсацию в матче с Нидерландами: прогноз букмекеров на Евро-2020

В воскресенье, 27 июня, в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Нидерландов и Чехии. Эксперты оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Нидерланды – Чехия: прогноз

Команда Франка Де Бура на групповом раунде выступила практически идеально. Не без проблем обыграв Украину (3:2) в стартовом туре, затем нидерландцы уверенно разобрались с Австрией (2:0) и Северной Македонией (3:0). Три победы принесли Нидерландам максимальные 9 очков и выход в плей-офф с первого места.

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Чехов на бумаге до начала турнира считали аутсайдерами группы D, но после двух туров именно они возглавляли турнирную таблицу. Команда Ярослава Шилгавы сначала неожиданно уверенно обыграла Шотландию (2:0), а затем взяла важное очко в поединке с Хорватией (1:1).

Минимальное поражение от Англии (0:1) в решающем матче позволила Хорватии обойти Чехию в турнирной таблице, но это не так важно, ведь в 1/8 финала "шашечные" вышли на Испанию, Англия – на Германию, а чехов третье место вывело на Нидерланды и неплохую дальнейшую сетку. Если им удастся создать сенсацию в это воскресенье, то и до полуфинала рукой подать.

Нидерланды – Чехия: прогноз Favbet

Нидерланды – фаворит матча с Чехией. Их проход в следующий раунд букмекеры оценивают коэффициентом 1,30. Также букмекеры предлагают коэффициент 1,71 на победу нидерландцы в основное время.

Относительно Чехии, то ее шансы выйти в 1/4 финала букмекеры оценивают коэффициентом 3,40. Победу чехов в основное время игры оценивают коэффициентом 5,65.

Ничья в основное время матча оценена коэффициентом 3,84. Если команды не смогут определить сильнейшего за 90 минут, то продолжат битву в дополнительное время.

Эксперты прогнозируют 3 гола во встрече. Поставить на "тотал больше 2.5" можно с коэффициентом 1,90.

Матч Нидерланды – Чехия состоится в Будапеште. Начало поединка в 19:00