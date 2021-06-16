Кто возглавит группу С – Нидерланды или Австрия: прогноз на матч Евро-2020

Нидерланды 17 июня сыграют против Австрии в рамках 2 тура Евро-2020.

Противостояние двух лидеров группы

Австрия и Нидерланды начали выступления на чемпионате Европы-2020 с побед. "Оранжевые" вырвали победу у украинской сборной (3:2). Лишь гол в конце встречи принес команде Де Бура успех. Австрийские футболисты на классе разобрались с Северной Македонией (3:1).

Читайте также Украина идет за первой победой на Евро-2020: анонс матча с Северной Македонией

Благодаря удачным результатам на старте обе сборные возглавили группу С. История противостояний является очень богатой – 18 поединков. Здесь преимуществом обладают нидерландцы – 8 побед. На две меньше у австрийцев – 6 побед. Еще 4 встречи завершались мировыми.

Преимущество Нидерландов по голам составляет 10 голов – 33 против 23 результативных ударов. Победа в этой встрече позволит Нидерландам или Австрии досрочно выйти из группы.

Прогноз от Favbet

Матч 2-го тура Нидерланды – Австрия состоится 17 июня в 22:00.

Букмекеры отдают тотальное предпочтение хозяевам матча. Победа Нидерландов – 1,61. Победа австрийских футболистов оценена в 5,70. Ничья в этом противостоянии – 4,35.

Фанаты обеих сборных будут праздновать голы в матче – 1,73. Чемпионат Европы пока что не богат на пенальти, поэтому и в этом поединке, скорее всего, не будет 11-метрового удара – 1,35.

Диапазон голов (2-3) – 1,93. Матч предположительно завершится уверенной победой нидерландцев 2:0. Именно на такой счет встречи стоит коэффициент 6,70. На минимальную победу гостей – 14.

Кто может забить в поединке?