На шаг ближе к финалу: гениальный пас Месси позволил Аргентине забить Нидерландам – видео

"Альбиселесте" реализовали свой шанс в первом тайме матча 1/4 финала ЧМ-2022. После паса от Месси голом отличился Молина.

Во втором четвертьфинале ЧМ-2022 сошлись между собой Нидерланды и Аргентина, пишет 24 канал. Победитель их пары выходит на Хорватию, сенсационно выбившую Бразилию в серии пенальти.

Следите с нами Нидерланды – Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2022

Голландцы контролировали мяч в первом тайме, но острее в атаках были аргентинцы. Именно они и смогли уйти на перерыв с минимальным преимуществом. Пробить вратаря Нидерландов удалось на 35-й минуте.

Львиную часть заслуги в голе стоит отдалить Лионелю Месси. Форвард ПСЖ стащил на себе нескольких защитников соперника и скрытым разрезным пасом вывел на свидание с кипером защитника Молину. Науэль пробил шведой Нопперта.

Видео гола Молины:

Для 24-летнего защитника Атлетико это первый гол за сборную в 25 матчах. Что касается Месси, то он отдал уже 19 результативную передачу в футболке национальной команды.