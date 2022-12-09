Лучший камбэк на ЧМ-2022: Нидерланды вытащили мертвую игру благодаря огненному штрафному – видео

Команда Луи ван Гаала уступала аргентинцам в два мяча за 10 минут до конца основного времени. Впрочем, вышедший на замену Воут Вегхорст вытащил команду в экстра-таймы.

Во втором четвертьфинале ЧМ-2022 сошлись между собой Нидерланды и Аргентина, пишет 24 канал. Победитель их пары выходит на Хорватию, сенсационно выбившую Бразилию в серии пенальти.

Следите с нами Нидерланды – Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2022

Голландцы пропустили уже в первом тайме, а в середине второй половины привезли пенальти, который реализовал Месси. Впрочем, игру перевернул выход Вегхорста на замену. На 83-й минуте Воут откликнулся на подачу Бергейса с фланга и головой пробил Мартинеса.

Первый гол Вегхорста:

Но самый эффектный момент поединка состоялся на 11-й компенсированной минуте. Голландцы получили право на опасный штрафной. Но Копмейнерс вместо удара мягко покатил мяч на Вегхорста.

Второй гол Вегхорста:

Форвард Бешикташа проткнул мяч мимо растерянного кипера, оформив дубль. Этот гол позволил "оранжевым" перевести поединок в экстратаймы.