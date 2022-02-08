Нидерландский конькобежец побил 20-летний олимпийский рекорд и получил золотую награду

На Олимпийских играх в Пекине разыграли комплект наград в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов.

Сразу два рекорда

Нидерландский конькобежец Кьелд Нойс получил золотую награду на дистанции 1500 метров. Для спортсмена это уже вторая победа в Олимпийских играх в этой дисциплине, сообщает 24 канал.

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Атлет преодолел дистанцию за 1:43.21 минуты. Этот результат стал не только лучшим в финале, но и побил олимпийский рекорд.

Предыдущий лучший результат в этой дистанции – 1:40.17 минуты. Этот рекорд держался 20 лет: на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити его установил американец Дерек Парра.

Кроме Нойса самое быстрое время удалось продемонстрировать еще одному нидерландцу Томасу Кролу. Он преодолел 1500 метров за 1:43.55 минуты. Однако его рекорд держался недолго. Уже в следующем заезде его обошел Нойс.

Крол стал вторым в дистанции на 1500 метров. "Бронзу" завоевал южнокореец Ким Мин Сок.

Для Нойса это уже третье олимпийское "золото". В Пхенчхане-2018 он получил сразу две награды: в дистанциях на 1000 и 1500 метров.

Полные результаты

1. Кьелд Нойс (Нидерланды) 1: 43.21

2. Томас Крол (Нидерланды) +0.34

3. Ким Мин Сок (Южная Корея) +1.03