Нидерландка установила новый рекорд на Олимпиаде-2022 и в шестой раз стала чемпионкой

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст завоевала свою шестую золотую медаль на зимней Олимпиаде. В Пекине-2022 она еще и установила новый рекорд.

Олимпийский рекорд

Ирен Вюст стала самой быстрой на дистанции 1500 метров, завоевав золото. Она показала время 1:53,28, установив новый олимпийский рекорд.

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В борьбе за золотую награду Вюст опередила японку Такаги Михо, которой и принадлежит мировой рекорд.

Бронзовую награду завоевала соотечественница Вюст Антуанетта де Йонг.

Для 35-летней Вюст это была шестая золотая медаль на Олимпийских играх. Она одерживала победы на каждой зимней Олимпиаде, где выступала. Перу свою награду она выиграла в 19 лет.

Турин-2006 – золото на дистанции 3000 метров

Ванкувер-2010 – золото на дистанции 1500 метров

Сочи-2014 – золото на дистанции 0300 метров и золото в командной гонке на 3000 метров

Пхенчхан-2018 – золото на дистанции 1500 метров

Пекин-2022 – золото на дистанции 1500 метров

Также в ее активе пять серебряных наград (Сочи-2014 на дистанциях 1000, 1500 и 5000 метров и Пхьончхан-2018 на дистанциях 3000 метров и в командной гонке) и одна бронзовая (Турин-2006 на дистанции 1500 метров).

В Нидерландах Вюст признавали спортсменкой года в 2006 и 2014 годах