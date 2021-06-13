Украина уступила Нидерландам в голевой перестрелке на Евро-2020

Сборная Украины поражением начала Чемпионат Европы-2020. Украинские футболисты в драматичном поединке уступили Нидерландам.

Нидерланды – Украина 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вехгорст, 58, Дюмфрис, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

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Перед игрой

Что у Украины, что у Нидерландов произошли существенные изменения по сравнению с тем периодом, когда команды оформляли выход на Евро.

Наибольшим изменением Украины стало появление в центре обороны Ильи Забарного, который вытеснил Сергея Кривцова. Также основным игроком стал Александр Зубков из Ференцвароша. Он заменил Евгения Коноплянку.

У Нидерландов произошла перемена на тренерском мостике: Рональда Кумана заменил Франк де Бур.

Украина и Нидерланды никогда не встречались в официальных матчах. Один товарищеский матч выиграли Нидерланды, а другую игру наши футболисты свели к ничьей.

И Нидерланды, и Украина неудачно сыграли на последних Евро. В 2016 году Нидерланды не попали на турнир, а украинцы заняли последнее место. В 2012 году "оранжевые" провалились в группе с Германией, Португалией и Данией. Украина же заняла 3 место в группе.

Потеря Зубкова и памятник Бущану

Старт поединка оказался чрезвычайно горячим. Нидерландцы позволили украинцам создать два полумомента, но и сами в обороне не отсиживались.

На 2 минуте Депай едва не забил быстрый гол. Депай прошел Сидорчука и Забарного и нанес удар по низу. Бущан был на высоте!

Через 3 минуты Бущан во второй раз спасал команду. Нидерландцы зажали нашу команду в штрафной: Вейналдум отдал пас на Дюмфриса, который в упор пробил в Бущана. Георгий вовремя вышел из ворот!

Еще буквально через миг Дюмфрис прострелил с правого фланга в штрафную на Вейналдума. После удара хавбека ПСЖ мяч просвистел над перекладиной.

Стартовый натиск Нидерландов не выдержал Александр Зубков. Наш футболист получил повреждение, и его заменил Марлос.

Ближе к середине тайма игра начала несколько успокаиваться. Нидерланды отказались от высокого прессинга, и украинцам удалось на некоторое время взять мяч под контроль.

На 27 минуте голландцы снова создали острый момент: Депай получил мяч в штрафной и отдал пас на Вегхорста. Бущан буквально забрал мяч у нападающего из ног.

Через три минуты Украине удалось нанести первый акцентированный удар по воротам нидерландцев. Ярмоленко убрал Блинда и нанес удар с правой ноги. К сожалению, Стекеленбург забрал мяч в руки.

На 39 минуте Бущан совершил очередной без преувеличений удивительный сейв! Мяч удачно лег на ногу Вейналдуму, и хавбек мощно пробил с линии штрафной. Как Бущан отбил мяч – сложно ответить.

Через какое-то мгновение навес в штрафной Украины чуть не завершился голом. Марлос не закрыл Дюмфриса на дальней стойке и защитник пробивал головой с близкого расстояния. Защитник ПСВ откровенно простил украинцам.

Первый тайм все же завершился полумоментом у украинцев. Марлос разогнал нашу атаку, после чего Яремчук и Ярмоленко обыгрались в штрафной. К сожалению, Андрею не удалось пробить.

Подводя итоги первого тайма, Украина играла удачно структурно. Между тем Нидерланды использовали свой класс, благодаря чему создавали острые моменты.

Холодный душ

После перерыва Нидерландам удалось забить довольно быстро два гола. Обе атаки на ворота Украины прошли через зону Виталия Миколенко. Сначала Депай продавил нашего защитника и прострелил в штрафную.

Георгий Бущан прервал передачу, но оставил ворота незащищенными. Этим воспользовался Вейналдум, который попал в створ ворот – 1:0.

Через несколько минут Дюмфрис продавил Миколенко в штрафной, после чего в воротах Бущана отличился Вехгорст. Арбитры VAR пересматривали момент на предмет нарушения правил, но ничего "криминального" в действиях Дюмфриса не нашли.

После двух голов оба тренера провели замены. Де Бур усилил защиту, выпустив Аке и Вейндала. А Шевченко снял Марлоса, вместо которого вышел Николай Шаперенко.

Первый момент во втором тайме наши футболисты создали только на 72 минуте. Роман Яремчук обработал мяч перед штрафной и нанес удар в руки голкиперу.

Камбэк

Создавалось впечатление, что Нидерланды уже пошли отдыхать. Наши футболисты почувствовали этот момент и замахнулись на камбэк. Сначала Ярмоленко, как в лучшие времена, выстрелил удивительным ударом из-за пределов штрафной. 100% этот мяч будет претендовать на звание лучшего на Евро-2020.

Буквально через 4 минуты наши футболисты получили вторую возможность отличиться. Украина заработала штрафной: Малиновский навесил в штрафную на Яремчука, который пробил точно в угол – 2:2!

Болезненный гол с проклятого фланга

Проблемной зоной нашей команды весь матч был левый фланг, где действовал Дюмфрис. И практически оттуда пришел третий гол в наши ворота.

После навеса с левого фланга атаки Нидерландов Зинченко проиграл верховую дуэль Дюмфрису. Защитник нидерландцев пробил головой в нижний угол – 3:2.

Видеообзор матча Нидерланды – Украина

*если видео не открывается на сайте, его можно посмотреть по ссылке

Украинцы сделали все, чтобы отыграться, но времени было мало. Продемонстрировав красивую игру, уже 17 июня наша команда в Бухаресте попытается победить Северную Македонию.