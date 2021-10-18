В Нидерландах под болельщиками обвалилась трибуна во время празднования: жуткое видео

Едва не трагедией закончился матч чемпионата Нидерландов между Неймегеном и Витессом. После игры футболисты гостей пошли к трибуне праздновать победу, тогда она провалилась под болельщиками.

Витесс минимально победил соперников в дерби. Поэтому после игры счастливые футболисты направились к своим болельщикам на трибунах, чтобы поблагодарить за поддержку. Футболисты начали прыгать на поле, а болельщики – на трибунах. Как в один момент трибуна под болельщиками провалилась.

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К счастью, никто сильно не пострадал. От большей беды спасло то, что под этой трибуной был контейнер, который и не дал провалиться трибуне глубже.

Стоит добавить, что после матча возле стадиона произошли столкновения болельщиков с полицией. Были задержаны около 20 человек. Поэтому футболистов Витесса долго не выпускали со стадиона. Как и болельщиков.

Власти города Неймеген, которому и принадлежит стадион, уже пообещали провести расследование. Ведь этот стадион был построен только в 1999 году на месте старого стадиона, который уже не отвечал мерам безопасности.

Это не первый раз, когда на стадионах в Нидерландах происходят несчастные случаи. В августе 2019 года на стадионе клуба АЗ обвалилась центральная часть крыши над трибунами. К счастью это произошло не во время матча. Это произошло за несколько дней до того, как АЗ на этом стадионе должен был принимать Мариуполь в матче квалификации Лиги Европы.