Ничеих больше не будет: ФИФА планирует ввести новое правило на ЧМ-2026

На чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде, ФИФА подготовило что-нибудь новенькое. Если команды сыграют вничью, то их ждет послематчевая серия пенальти, которая подарит бонусные очки команде-победителю.

Чемпионат мира-2022 последний в своем роде. На мундиале 2026 года будут заиграны не 32 команды, как обычно, а 48. ФИФА продолжает порождать инновации.

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Формат ЧМ-2026

На ЧМ-2026 планировали образовать 16 групп по 3 команды. Из группы будут выходить по две команды, которых плей-офф в сумме окажется 32. Это добавляет к чемпионату мира еще один раунд – 1/16 турнира. Такая ситуация может увеличить количество договорных матчей. За счет меньшего количества игр и соперников в группе результаты станут более плотными. Это провоцирует ситуацию, когда в последнем туре команды могут играть благоприятный результат для обоих.

Бескомпромиссное правило

У ФИФА нашли решение проблемы. Если в групповом этапе в матче будет зафиксирована ничья, такое решение не будет финальным. Сборные будут вынуждены сойтись в серии послематчевых пенальти. Команда, которая выйдет победителем по этому поединку, получит 2 очка за матч. Команда же, которая уступит, получит 1 очко, так же, как и за обычную ничью. Такие изменения в формате для того, чтобы результаты матчей стали менее предсказуемыми.

Также ФИФА рассматривает вариант с сериями пенальти перед матчами, чтобы команды уж точно не знали, на какой результат нужно играть. Здесь конечно возникает логичный вопрос: "Зачем та серия пенальти, если одна из команд по ходу матча все-таки одержит победу и ничьи не будут зафиксировано? Футболисты просто потратили силы и время?". Надеемся в ФИФА также задаются таким вопросом.

Кстати, если поначалу все члены ФИФА голосовали за такое разделение команд на группы, то теперь некоторые отказываются. Также они считают, что добавление 16 более слабых наций на турнир приведет к бесконкурентным матчам.