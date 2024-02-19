НХЛ хочет вернуть Россию на Олимпиаду: что говорят в Международной федерации хоккея

НХЛ продвигает вопрос возвращения сборной России на турнир. Однако Международная федерация хоккея не одобряет это решение.

После достижения соглашения между Национальной хоккейной лигой (НХЛ), Международной федерацией хоккея (IIHF) и Международным олимпийским комитетом (МОК) об участии игроков НХЛ на Олимпиадах 2026 и 2030 годов, обнаружено, что НХЛ выдвигает предложение о возвращении сборной России на турниры.

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Какова позиция IIHF

Однако президент IIHF Люк Тардиф утверждает, что не обсуждал и не намерен обсуждать этот вопрос с НХЛ.

"Мы согласовали с НХЛ участие их игроков на Олимпиадах 2026 и 2030 годов, но по России и Беларуси мы с ними не проводили обсуждения. Этот вопрос не зависит от позиции НХЛ. Это исключительно решение IIHF", – отметил Тардиф.

Беларусь была исключена из отбора, поэтому точно не примет участие в Олимпиаде, а вопрос по России будет решен весной 2025 года.

Что известно о возвращении игроки НХЛ на Олимпиаду

НХЛ, Международный Олимпийский Комитет и Международная Федерация Хоккея заключили соглашение об участии игроков НХЛ в Олимпийских Играх 2026 года, которые состоятся в Италии.

До того, стороны договорились об участии игроков НХЛ на Олимпиаде-2030 (место проведения еще не определено).

Игроки НХЛ вернутся на Олимпиаду впервые с 2014 года. В прошлые две Олимпиады, по разным причинам, игроки Лиги не участвовали – это включало стоимость страховки, проблемы с коронавирусом и неудачные переговоры между сторонами.

НХЛ планирует провести Турнир четырех к Олимпиаде-2026, в котором примут участие сборные США, Канады, Финляндии и Швеции. Это будет способствовать подготовке к Олимпийским Играм, на которых сыграют лучшие хоккеисты мира.