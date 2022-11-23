Экс-тренер Шахтера сочувствует Украине, но одновременно благодарит Россию

Бывший наставник Шахтера Невио Скала оценил полученный опыт во время тренерства в разных странах мира. Скала допустил контроверсионные заявления, комментируя опыт в донецком Шахтере и московском Спартаке.

Экс-наставник "горняков" отметил, что во время его тренерства Шахтер впервые в истории победил киевское Динамо, чтобы выиграть чемпионат Украины. Скала добавил, что Динамо под руководством Лобановского было очень сильной командой.

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Экс-тренеру Шахтера понравились музеи страны-агрессора

Я тренировался в Украине. К сожалению, сейчас там происходит то, что мы видим,

– сказал экс-тренер Шахтера.

Впрочем, дальше Скала прокомментировал свой опыт во время тренерства московского Спартака. По его словам, с культурной точки зрения "российский опыт также был прекрасен".

"Жить так, как я там жил… Не столько с футбольной точки зрения, хотя это был очень бурный сезон. Как тренеру московского Спартака мне предоставили привилегии. Передо мной открылась дверь всех музеев и всей красоты города. Я увидел то, чего не может увидеть обычный турист", – прокомментировал Скала.

Нынешний тренер Шахтера получил медаль "за жертвенность и любовь к Украине"

На данный момент футбольным наставником "горняков" является хорват Игорь Йовичевич. Он отметился своей патриотичностью и любовью к Украине. Более того, тренер Шахтера говорит только на украинском языке, да еще и владеет им на очень высоком уровне.

После полномасштабного вторжения России в наше государство 24 февраля тренер не покинул Украину. Йовичевич только сменил команду, но сделал это в пределах Украины – ушел из Днепра-1 ради работы в Шахтере.

Такая позиция хорватского тренера была высоко оценена. Наставник донецкого клуба получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине".

Сегодня пережил приятное и неожиданное событие – получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине". Я не могу скрыть своих чувств к этой стране и народу. Чувствую себя одним из вас, украинцем! Для меня большая честь и гордость получить этот почетный подарок, и я безгранично благодарен,

– отметил наставник.