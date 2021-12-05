Невероятная победа Франции: Украина только десятая в эстафете в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде прошла первая эстафетная гонка в биатлонном сезоне среди женщин. Сборная Украины замкнула топ-10.

Франция не оставила шансов соперницам

Победу в первой эстафете сезона среди женщин одержала сборная Франции. Команда контролировала гонку, имея в своем запасе роскошный гандикап.

Сборная Украины в топ-5 в мужской эстафете: Норвегия уверенно одержала победу

Жустин Брезаз-Буше даже при неудачной стрельбе все равно была бы впереди. Однако на последнем огневом рубеже она отработала идеально. Спортсменка подарила настоящий праздник своим болельщикам, она феерически финишировала с флагом Франции.

На втором месте оказались белорусские биатлонистки. Почти всю гонку они держались среди лидеров, а благодаря хорошей стрельбе и физическим кондициям завоевали "серебро"

У потенциальных лидеров шведок гонка в начале не сложилась, ситуация была похожа на мужскую эстафету. Представительницы Швеции отправились на штрафной круг во время второго этапа.

Но в отличие от мужской сборной Эльвира Эберг провела фантастический 3-й этап и вывела свою команду на третье место.

А на последнем круге Анна Эберг соперничала за бронзу с норвежкой Марте Олсбю Ройселанд, на 0,2 секунды шведка опередила свою соперницу.

Провальное выступление украинок

Анастасия Меркушина представляла сборную Украины на первом этапе эстафеты. Украинка последней пришла на огневой рубеж, однако быстрая и точная стрельба помогла ей наверстать потерянное.

На "стойке" Анастасии потребовался один дополнительный патрон. Украинка передала эстафету на 19 месте. Она проиграла лидерам более 1 минуты.

На втором этапе бежала Юлия Джима. На "лежке" украинка заставила своих болельщиков немного понервничать. Во время стрельбы Юлия использовала все три дополнительных патрона. К счастью, обошлось без штрафных кругов.

Вторая стрельба тоже сложилась не лучшим образом. Джима потратила два дополнительных патрона. Украинка финишировала на 14 месте.

Дарья Блашко переняла эстафету с отставанием более 2 минут. На первом огневом рубеже она допустила только один недостаток. Однако на стойке украинская спортсменка использовала все дополнительные патроны.

Опытный финишерЕлена Белосюк представляла сборную Украины на четвертом этапе. Именно ему удалось прервать серии неудачной стрельбы украинок. Однако из-за большого отставания ей было трудно приблизиться к лидерам. На втором рубеже украинка единожды промахнулась. Лидер сборной Украины замкнула топ-10. На последнем круге она обогнала представительницу Канады.

Результаты эстафеты у женщин

1. Франция (0+2, 0+0, 0+1, 0+1) 1:10:30.3

2. Беларусь (0+0, 0+0, 0+3, 0+3) +57.9

3. Швеция (0+2, 2+3, 0+3, 0+3) +1:09.6

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10. Украина (0+1, 0+5, 0+4, 0+1) +4:17