Netflix хочет снять сериал со Светолиной и Монфисом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что ей и мужу Гаэлю Монфису поступило предложение о съемках в документальном сериале о теннисе от Netflix.

17-я ракетка мира заявила, что компания будет проводить активные съемки, для чего уже отобраны игроки, которых та хотела подписать.

Смотрите также Первая победа в году: Свитолина выиграла стартовый матч на Australian Open

"Нам с Гаэлем тоже поступило предложение, мы пока думаем. Посмотрим, какие у них идеи, как это будет происходить. Пока в раздумьях", – сказала Свитолина.

Что известно о сериале

14 января Netflix объявил, что для съемок компания объединилась с четырьмя турнирами Большого шлема, а также организациями мужского и женского тенниса ATP и WTA, начиная с сезона 2022 года на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В целом съемки сериала планируются в течение всего сезона. Создателям предоставят доступ к раздевалке и другому закулисному теннису.

"Сериал предлагает нефильтрованный взгляд на жизнь внутри соревновательного спорта профессионального тенниса с точки зрения игроков и их команд, равно как и сериал о Формуле-1 "Драйв выживания" и недавно анонсированный проект, посвященный гольфу", – говорится в заявлении компании.