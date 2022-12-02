Несмотря на давление сербов: Шачири выводит сборную Швейцарии вперед

2 декабря 2022, 21:27
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Швейцарский нападающий Джердан Шачири на 20-й минуте открывает счет в поединке против сборной Сербии.

Сборная Сербии первую половину первого тайма провела на части поля Швейцарии, однако пропустила контратаку. После неудачного выноса мяча сербов со своей штрафной, Джердан Шачири прошил голкипера соперника, пишет 24 канал.

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Гол Швейцарии: 

 

Автор: Роман Колодрубський